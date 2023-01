Kehrtwende der Bundesregierung zum Ukraine-Krieg Nun also doch – Deutschland liefert Kampf-Panzer

Pistorius wollte am Morgen „keinen Wasserstand“ melden, wenn, dann gehe es um „belastbare Zahlen“. Um Missverständnissen vorzubeugen, betont er noch, selbstverständlich müsse die Bundeswehr ihre Panzer nicht zählen. Die Truppe wisse, was sie am Hof oder in den Depots stehen habe. Es gehe um „Kompatibilität“ der Systeme, also darum, „welche Einheiten können wir zusammenschließen“, so der SPD-Politiker. Außerdem: Nato-Partner, die über einsatzbereite Leopard-Panzer verfügten, dürften getrost bereits jetzt mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an diesen Panzern beginnen. „Das ist da, wo das möglich ist und gewollt ist, überhaupt gar keine Frage. Da stehen wir nicht im Weg.“ Später am Tag wird deutlich: Deutschland will auch darüber hinaus nicht im Weg stehen, sondern liefert die Leoparden bald selbst.