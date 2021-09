Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Rhein-Sieg-Kreis wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Rhein-Sieg-Kreis wissen müssen

Rhein-Sieg-Kreis Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Im Rhein-Sieg-Kreis I und II stellen die ersten Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört der Rhein-Sieg-Kreis?

Wann öffnen die Wahllokale?

Die Wahllokale sind am 26. September 2021 von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie findet man das richtige Wahllokal?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie und wo kann man Briefwahl beantragen?

Wer sind die Kandidaten, die man im Rhein-Sieg-Kreis über die Erststimme wählen kann?

Die CDU schickt im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I Elisabeth Winkelmeier-Becker, die derzeit schon im Bundestag sitzt, als Direktkandidatin ins Rennen. Die Siegburger Politikerin ist Parlamentarische Staatssekretärin und vertritt den Wahlkreis seit 2005. Für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II tritt erneut Norbert Röttgen an. Er wurde mit 96,6,Prozent gewählt.

Für die SPD tritt der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann im Rhein-Sieg-Kreis I an. Er verzichtet zugleich auf eine erneute Kandidatur als Vorsitzender der NRW SPD. Katja Stoppenbrink wurde im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II nominiert.

Lisa Anschütz tritt für die Grünen im Wahlkreis 97 (Rhein-Sieg I) an. Die 59-Jährige arbeitet als Hauswirtschafterin beim LVR in Bonn und ist im Nebenerwerb als Landwirtin tätig. Derzeit ist sie 2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion Rhein-Sieg. Im Wahlkreis 98 wurde Richard Ralfs nominiert. Der 53 Jahre alte Soziologe aus Königswinter war zuletzt wissenschaftlicher Referent im Bundestag und leitet seit mehr als 20 Jahren mit seiner Frau eine Projektmanagement-Agentur.

Im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I tritt Ralph Lorenz für die FDP als Direktkandidat an. Im Rhein-Sieg-Kreis II schickt die FDP mit Nicole Westig eine Bundestagsabgeordnete in den Wahlkampf . Die 52-Jährige ist pflegepolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.

Für die AfD geht im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I Hans Eifler ins Rennen. Der 83-Jährige steht für den „Schutz von Ehe und Familie als Kern des Staates“ und „Frieden in der Welt ohne Einsatz von Gewalt oder Bruch von Gesetzen“. Im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II tritt Roger Beckamp an. Er setzt seinen Fokus auf „Anstand, Bürgerlichkeit, freiheitliches Denken“ und „Ehrlichkeit in der Migrations- und Asylpolitik“.