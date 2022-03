Kandidaten für Ratinger Wahlkreis : Landtagswahl: Kandidaten stehen nun fest

Ratingen Der Landtag hat ein neues Landeswahlgesetz verabschiedet – mit zum Teil gravierenden Folgen für die Region. Denn es ist unter anderem ein neuer Zuschnitt der Wahlkreise für die Landtagswahl 2022 vorgesehen.

(kle) Am 15. Mai werden bei der Landtagswahl die politischen Kräfteverhältnisse neu gemischt. In seiner Sitzung am Montag hat der Wahlausschuss des Kreises über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden. Für den Wahlkreis 39 – Mettmann III/Mülheim II (Heiligenhaus, Ratingen , teilweise Mülheim) sind folgende Bewerber zugelassen: Dr. Jan Heinisch, Heiligenhaus, CDU, Elisabeth Müller-Witt, Ratingen, SPD , Alexander Steffen, Ratingen, FDP, Bernd Ulrich, Ratingen, AfD, Ute Meier, Ratingen, Grüne, Nina Eumann , Mülheim, Die Linke, und Sarah Burg, Heiligenhaus, Die Partei.

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Düren wissen müssen

Wahl am 15. Mai : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Düren wissen müssen

Ein entscheidender Punkt: Das Kriterium Einwohnerzahl für die Einteilung der Wahlkreise wird durch das Kriterium Wahlberechtigtenzahl ersetzt. Die Obergrenze einer Abweichung der Größe eines Wahlkreises vom Durchschnittswert wird von 20 auf 15 % gesenkt. Sinkt also der Anteil an Wahlberechtigten eines Wahlkreises auf unter 85 % oder steigt er auf über 115 % der Anzahl der Wahlberechtigten aller Wahlkreise im Durchschnitt, so muss in der Regel die Größe des Wahlkreises geändert werden.