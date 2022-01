„Anfangsverdacht der Untreue“ : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Grünen-Bundesvorstand wegen Sonderzahlungen

Berlin Aufgrund eines Anfangsverdachtes der Untreue hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Bundesvorstand der Grünen aufgenommen. Es geht um einen inzwischen zurückgezahlten „Corona-Bonus“ in Höhe von 1500 Euro.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Anfangsverdachts der Untreue gegen den Bundesvorstand der Grünen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am Mittwochabend, zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet. Ein Grünen-Sprecher bestätigte ebenfalls, dass es Ermittlungen gebe. „Es geht dabei um die Mitwirkung der Mitglieder des Bundesvorstandes an Beschlüssen zur Auszahlung von sogenannten "Corona-Boni", die - wie bereits bekannt - 2020 an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle und zugleich an den Bundesvorstand gezahlt worden waren“, erklärte der Parteisprecher.