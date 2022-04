Endgültiges Wahlergebnis : Grüne scheitern an Fünf-Prozent-Hürde im Saarland

Grüne scheitern an Fünf-Prozent-Hürde im Saarland

Saarbrücken Nun steht es fest: Die Grünen kommen trotz eines extrem knappen Ergebnisses im Saarland nicht in den Landtag. Die Partei war bei der Wahl Ende März mit 23 fehlenden Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland bleibt auch mit Bekanntgabe des endgültigen amtlichen Wahlergebnisses unverändert. Die Grünen kommen damit trotz eines extrem knappen Ergebnisses nicht in den Landtag, wie aus der Mitteilung des Landeswahlausschusses am Mittwoch hervorgeht. Die Partei war bei der Wahl Ende März mit 23 fehlenden Stimmen und 4,99502 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Grünen hatten gehofft, dass eine Neuauszählung von Stimmen dies ändert.