Aufforderung an Google und Apple : Innenministerin Faeser will Telegram-App aus den App-Stores verbannen

Berlin Das soziale Netzwerk Telegram diene zur Vernetzung von Querdenkern, Corona-Leugnern und Rechtsradikalen. Faeser will Google und Apple daher an ihre „gesellschaftliche Verantwortung“ erinnern.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will Apple und Google wegen Gewaltaufrufen und Hetze auffordern, die Telegram-App aus ihrem Angebot zu verbannen. Sie wolle die beiden Anbieter für Apps auf mobilen Endgeräten an ihre „gesellschaftliche Verantwortung“ erinnern, sagte die Ministerin am Mittwoch in Berlin nach einer Besprechung mit den Innenministern der SPD-geführten Landesregierungen.