Habeck besetzt Schlüsselstellen : Klaus Müller soll Chef der Netzagentur werden

Berlin Wirtschaftsminister Habeck besetzt Schlüsselstellen der Energiewende: Verbraucherschützer Klaus Müller soll künftig die Bundesnetzagentur führen. Der grüne Ökonom hat sich einen Namen gemacht. Peter Siller übernimmt die Leitung des Stabs Transformation.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besetzt Schlüsselpositionen für die Energiewende neu. So soll der Nachfolger für den bisherigen Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, an diesem Donnerstag bekanntgeben werden. Der 32-köpfige Beirat wird der Bundesregierung dazu einen Vorschlag unterbreiten, wie unsere Redaktion erfuhr. Favorit für den Posten ist demnach Klaus Müller (Grüne), aktuell Chefs des Bundesverbands der Verbraucherzentralen.

Als potenzielle Nachfolger Homanns wurden zunächst zwar auch Jan Philipp Albrecht (Grüne), Umweltminister in Schleswig-Holstein, und sein Staatssekretär Tobias Goldschmidt genannt. Jedoch wird wohl keiner der beiden den Posten übernehmen. Denn Albrecht soll als Co-Vorstand an die Spitze der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung wechseln. Goldschmidt wird als sein potenzieller Nachfolger in Schleswig-Holstein gehandelt.