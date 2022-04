Kreis Viersen : 59-Jähriger stirbt nach Corona-Infektion

Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Viersen 372 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Dienstag 392 neue Corona-Fälle bekannt geworden, davon 77 in Kempen, 51 in Willich, 39 in Grefrath und 27 in Tönisvorst. Ein 59-jähriger Nettetaler ist nach einer Corona-Infektion gestorben.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut Robert-Koch-Institut von 1295,7 auf 1272,9. In NRW liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1184,4.

Nach Schätzung des Kreises sind aktuell 5891 Menschen im Kreisgebiet akut infiziert. Zu dieser Zahl kommt der Kreis durch eine Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer von zehn Tagen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 53 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, drei von ihnen sind auf Intensivstationen, werden aber nicht beatmet.

(biro)