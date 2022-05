Westliche Militärallianz : Finnland spricht sich für Beitritt zur Nato aus - Kreml fühlt sich bedroht

Ein Soldat nimmt an einer Krisenmanagementübung der Finnischen Internationalen Bereitschaftstruppe teil (Symbolfoto). Foto: dpa/Heikki Saukkomaa

Helsinki Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Auch Schweden könnte beitreten wollen. Damit würden beide Staaten von ihrer über Jahrzehnte verfolgten Neutralität abweichen. Russland sieht sich bedroht.

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich die finnische Staatsspitze für einen sofortigen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin forderten in einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, dass Finnland die Aufnahme in die westliche Militärallianz „unverzüglich“ beantragen solle. Der Kreml reagierte umgehend und warnte, ein Nato-Beitritt Finnlands wäre „eindeutig“ eine Bedrohung für Russland. Eine Ausweitung des Militärbündnisses und eine Nato-Annäherung an die russischen Grenzen würde „die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. „Alles wird davon abhängen, wie dieser Prozess vonstatten geht, wie weit die militärische Infrastruktur an unsere Grenzen heranrücken wird“, fügte er hinzu.

„Ein Nato-Beitritt wäre gegen niemanden gerichtet“, hatte Niinistö bereits am Mittwoch nach Warnungen Moskaus versichert. Der finnische Präsident galt lange als Vermittler zwischen Moskau und dem Westen.

Die Entwicklung eines möglichen Nato-Beitritts erfolgt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Es wird erwartet, dass sich auch Schweden in den kommenden Tagen für einen Beitritt zur Nato entscheidet.

„Eine Nato-Mitgliedschaft würde die Sicherheit Finnlands stärken“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung Niinistös und Marins. „Als Nato-Mitglied würde Finnland das gesamte Verteidigungsbündnis stärken.“ Beide hofften, dass die für die Entscheidung noch nötigen nationalen Schritte rasch innerhalb der kommenden Tage getroffen würden, erklärten Präsident und Ministerpräsidentin.

Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland. Der Kreml hat mit „militärischen und politischen Auswirkungen“ gedroht, sollten sich Schweden und Finnland für einen Nato-Beitritt entscheiden. Im Fall eines Beitrittsantrags bliebe ein Zeitraum zwischen dem Einreichen des Gesuchs und dessen Ratifizierung durch die Parlamente aller 30 Nato-Mitgliedsstaaten offen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erklärt, das Bündnis werde Finnland und Schweden mit offenen Armen empfangen. Beide haben starke, moderne Streitkräfte. Er erwarte, dass der Aufnahmeprozess rasch und reibungslos verlaufe, sagte Stoltenberg.

Am Mittwoch war der britische Premierminister Boris Johnson nach Finnland und Schweden gereist, um einen Beistandspakt zu schließen. Darin sicherte London den beiden Ländern militärische Hilfe im Falle eines Angriffs zu. Seit der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar prüfen Finnland und Schweden eine Abkehr von ihrer über Jahrzehnte verfolgten Neutralität. In der Bevölkerung gab es jeweils einen deutlichen Meinungsumschwung hin zu einem möglichen Beitritt zu dem Bündnis. In einer jüngsten Umfrage des finnischen Rundfunksenders Yle hatten sich zuletzt 76 Prozent der Befragten für eine Nato-Mitgliedschaft Finnlands ausgesprochen.

Bei einem Besuch von Marin und der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson auf der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg bei Berlin hatte zuletzt auch Bundeskanzler Olaf Scholz die deutsche Unterstützung für einen Nato-Beitritt der Länder zugesagt.

Die finnische Bekanntgabe erhöht nun den Druck auf Schweden, zeitnah eine Entscheidung hinsichtlich einer Nato-Mitgliedschaft zu treffen. Am Freitag wurde dort eine eigene sicherheitspolitische Analyse erwartet, am Sonntag wollen Anderssons regierende Sozialdemokraten einen Beschluss zu ihrer eigenen Position in der Angelegenheit fällen. Am kommenden Dienstag und Mittwoch ist Niinistö schließlich beim schwedischen König Carl XVI. Gustaf in Stockholm zu Besuch.

Die schwedische Außenministerin Ann Linde twitterte, die finnische Ansage habe eine „wichtige Botschaft“ gesendet. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, von Finnlands Präsident und Ministerpräsidentin gingen „starke Botschaften“ aus. Der finnische Außenminister Pekka Haavisto sagte vor Abgeordneten des Europaparlaments, der von Russland begonnene Krieg gefährde die Sicherheit und Stabilität von ganz Europa. In Finnland bestehe ernste Sorge über das unberechenbare Verhalten Russlands.

Vor fünf Jahren haben sich Schweden und Finnland einer von Großbritannien geführten Schnellen Einsatztruppe angeschlossen. Sie benutzt Nato-Standards und deren Konzepte und kann deshalb zusammen mit der Nato und anderen multinationalen Allianzen operieren, Großbritannien ist im Ostseeraum bereits in der Joint Expeditionary Force engagiert, die von zehn europäischen Staaten gebildet wurde, darunter die Nicht-Nato-Mitglieder Schweden und Finnland.

Nach der Einreichung einer offiziellen Bewerbung bei der Nato müssen alle 30 Bündnismitgliedstaaten den Antrag ratifizieren - ein Prozess, der Monate dauern kann. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto ging am Dienstag von einem Beitritt seines Landes „frühestens“ am 1. Oktober aus.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat den Wunsch der politischen Führung Finnlands für einen raschen Nato-Beitritt als „gute Nachricht für die Sicherheit Polens und Europas“ bewertet. „Polen spricht sich für eine schnellstmögliche Aufnahme Finnlands in das Bündnis aus“, teilte Morawiecki am Donnerstag per Twitter mit.

Finnland war 1939 von der Sowjetunion überfallen worden. Zwar wehrten sich die Finnen, waren aber schließlich gezwungen, einen großen Teil der östlichen Provinz Karelien abzutreten.

Zudem erklärte sich die finnische Führung damals gegenüber Moskau bereit, sich aus der westlichen militärischen Zusammenarbeit herauszuhalten und eine Form der erzwungenen Neutralität anzunehmen. Das Land entging so dem Status eines sowjetischen Satellitenstaates, blieb aber in Bezug auf seine Außen- und Militärpolitik im Blickfeld Moskaus.

Treten Finnland und Schweden der Nato bei, wäre dies die bedeutendste Erweiterung des Verteidigungsbündnisses seit 2004, als die baltischen Staaten Mitglieder wurden. Mit dem Beitritt würde die nordöstliche Nato-Flanke deutlich gestärkt.

