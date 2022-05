Reaktion aus Moskau : Kreml nennt bevorstehenden Nato-Beitritt Finnlands eine Bedrohung

Moskau Ein Nato-Beitritt Finnlands wäre nach Einschätzung der Führung in Moskau „eindeutig“ eine Bedrohung für Russland. Russland würde „militärtechnisch“ reagieren, erklärte das Außenministerium.

Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag sagte, würde eine Ausweitung des Militärbündnisses und eine Nato-Annäherung an die russischen Grenzen „die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen“. Moskau würde „militärtechnisch“ reagieren, erklärte das Außenministerium in Moskau.