Zunehmende Gewalt : London eskaliert Streit mit EU um Brexit-Regeln für Nordirland weiter

London Die britische Regierung lässt die Situation rund um Brexit-Sonderregeln für Nordirland eskalieren. Auswirkungen des Streits könnte es bei Kontrollen an der Grenze zu Nordirland geben. Dort gibt es bereitszunehmende Anzeichen von Gewalt.

Unmittelbar vor neuen Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien über Brexit-Sonderregeln für Nordirland eskaliert die Regierung in London die Situation weiter. Nach Einschätzung der britischen Generalstaatsanwältin Suella Braverman hat Premierminister Boris Johnson das Recht, das sogenannte Nordirland-Protokoll in weiten Teilen aufzukündigen, wie die Zeitung „Times“ am Donnerstag berichtete. Ein solcher Schritt sei legal, da die EU die Vereinbarung „unverhältnismäßig und unvernünftig“ umsetze. Braverman sitzt für Johnsons Konservative Partei im Parlament.

Außenministerin Liz Truss wollte am Donnerstag mit EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic telefonieren. Wie die Zeitung „Telegraph“ berichtete, will Truss dabei eine Frist von 72 Stunden stellen. Wenn sich die EU in dieser Zeit nicht bewege, werde Truss einen Gesetzesentwurf vorlegen, mit dem das Nordirland-Protokoll aufgehoben werden könne, schrieb das Blatt. Wie der „Business Insider“ berichtete, will Premier Johnson Anfang kommender Woche in einer Rede die britischen Pläne vorstellen.