Russlands Krieg in der Ukraine : Selenskyj sieht Fortschritte bei Sicherheitsgarantien - Die Nacht im Überblick

Verbrannte Fahrzeuge und Trümmer nach einer Bombardierung im ostukrainischen Pryvillja. Foto: AFP/YASUYOSHI CHIBA

Kiew In den Bemühungen der Ukraine um feste internationale Sicherheitsgarantien sieht Selenskyj große Fortschritte. Unterdessen verhängt Russland Gegensanktionen - auch Deutschland ist betroffen. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht deutliche Fortschritte bei den Bemühungen um internationale Sicherheitsgarantien für sein Land. Damit könnte die von Moskau geforderte politische Neutralität der Ukraine in einer Nachkriegszeit abgesichert werden.

„Wir verhandeln mit den führenden Nationen der Welt, um der Ukraine Vertrauen in die Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte zu geben“, sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. Unter anderem sei am 8. Mai beim Treffen der G7, an dem die Ukraine erstmals teilnahm, über dieses Thema gesprochen worden.

„Dies ist nun das erste Mal in der Geschichte unseres Staates, dass solche Garantien erfasst werden können“, sagte Selenskyj. Und zwar nicht in irgendwelchen Memoranden oder unklaren Formulierungen, „sondern konkrete Garantien“. Diese seien damit auch „nicht nur rechtsgültig, sondern auch so formuliert, dass klar ist: Was genau, wer konkret und wie konkret (der Ukraine) garantiert wird“.

Die russische Armee hatte am 24. Februar ihre Offensive gegen die Ukraine gestartet. Eine der Forderungen Moskaus zur Beendigung der Kampfhandlungen ist ein klares Bekenntnis Kiews zur politischen Neutralität, für die das Land jedoch starke internationale Sicherheitsgarantien sucht.

Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk verhandelt unterdessen mit der russischen Seite um ein ungewöhnliches Tauschgeschäft - russische Kriegsgefangene gegen schwer verwundete ukrainische Soldaten aus dem Werk Azovstal in Mariupol. „Als ersten Schritt haben wir den Russen folgenden Tausch angeboten: Wir transportieren unsere schwerverwundeten Jungs in einem humanitären Korridor aus Azovstal ab“, sagte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk nach Angaben der „Ukrajinska Prawda“. Gleichzeitig lasse das ukrainische Militär russische Kriegsgefangene „nach Standardregeln für deren Austausch“ frei. Die Verhandlungen dazu dauerten noch an.

In den vergangenen Tagen war mehrfach über das Leiden der verwundeten ukrainischen Soldaten im Stahlwerk berichtet worden. Nach Darstellung eines Sanitäters herrscht dort inzwischen absoluter Mangel an Medikamenten. Das weiträumige Stahlwerk ist die letzte Bastion der ukrainischen Truppen in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol. Das russische Militär fordert von den Verteidigern die Kapitulation, die ukrainischen Truppen lehnen das kategorisch ab.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt die militärische Lage in der Ukraine schwer zu durchschauen. Unabhängige Berichte fehlen. Offizielle Mitteilungen der Kriegsparteien können von Eigeninteressen gefärbt sein.

Wohl zur Erleichterung eigener Angriffe hat das russische Militär internationale Organisationen zur Evakuierung zweier ostukrainischer Orte aufgerufen. Kramatorsk und Slowjansk gelten als Eckpfeiler der ukrainischen Abwehrlinien in der Ostukraine. Nach russischen Angaben hielten sich dort zudem 90.000 Zivilisten auf.

„Mit Blick auf die drohende katastrophale humanitäre Lage der meisten Zivilisten in Kramatorsk und Slowjansk rufen wir die Weltgemeinschaft, die UN, die OSZE und das Internationale Komitee des Roten Kreuzes auf, unverzüglich alle Maßnahmen zur schnellen und sicheren Evakuierung der Zivilisten aus diesen Städten unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte einzuleiten“, wurde der Generaloberst Michail Misinzew vom Verteidigungsministerium in Moskau von der Agentur Interfax zitiert.

Russische und ukrainische Truppen haben sich in der Region zwischen Cherson und Mykolajiw im Süden der Ukraine erneut erbitterte Gefechte geliefert. Dabei gaben die Verteidiger den russischen Angreifern „keine Gelegenheit zum Vordringen“, wie die ukrainische Militärführung mitteilte. Im Verlauf der Kämpfe seien mindestens 23 russische Soldaten getötet und zwei Panzer zerstört worden, ebenso wie ein Munitionslager, zitierte die Agentur Unian aus der Mitteilung. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft will erstmals einen russischen Kriegsgefangenen wegen Kriegsverbrechen vor Gericht stellen. Dem 21-jährigen Wadin S. werde vorgeworfen, kurz nach Kriegsbeginn im Februar einen 62 Jahren alten Radfahrer getötet zu haben, sagte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Mittwoch. S. sei Mitglied einer Panzereinheit gewesen und habe in dem Dorf Tschupachiwka aus einem Autofenster heraus auf den unbewaffneten Zivilisten geschossen. Ihm drohten bis zu 15 Jahre Haft.

Wann der erste Prozess wegen Kriegsverbrechen beginnen soll, sagte Wenediktowa nicht. Ihr Büro erklärte, es ermittle in mehr als 10.700 mutmaßlichen Fällen von Kriegsverbrechen durch russische Truppen und habe bislang mehr als 600 Verdächtige identifiziert.

Die ukrainische Regierung wirft Russland zudem vor, im großen Stil Getreide zu stehlen - und dann zu versuchen, es zu versilbern. Ein russisches Schiff mit einer mutmaßlichen in der Ukraine gestohlenen Ladung Getreide haben Reporter am Mittwoch in Syrien gesichtet. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte bei seinem Besuch in Odessa am Montag ein weiteres kriegsbedingtes Problem mit ukrainischem Getreide festgestellt: Eine russische Blockade verhindert in der Hafenstadt demnach das Auslaufen von Getreidelieferungen.

Russland hat gegen die Firma Gazprom Germania und andere ehemalige Tochterunternehmen seines staatlichen Gaskonzerns Sanktionen verhängt. Mit insgesamt 31 aufgelisteten Firmen dürften von russischer Seite keine Geschäfte mehr gemacht werden, hieß es. Die russische Regierung veröffentlichte dazu am Mittwoch eine Verfügung, nach der die Handelsverbote im Auftrag von Kremlchef Wladimir Putin in Kraft treten. Gazprom Germania war Anfang April unter staatliche deutsche Kontrolle gestellt worden. Nun wirft auch ein neues russisches Verbot von Gasspeicherung im Ausland einige Fragen auf.

Unterdessen arbeitet die EU-Kommission an einer Strategie, um sich von russischer Energie unabhängig zu machen. Laut einem Entwurf würde das 195 Milliarden Euro über fünf Jahren kosten. Dabei versucht die EU-Kommission, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Sie setzt vor allem auf ehrgeizigere Ziele für erneuerbare Energie und damit nicht nur auf Unabhängigkeit von Russland, sondern auch auf besseren Klimaschutz.

