Energie-Strategie überarbeitet : Unabhängigkeit von Russlands Energie laut EU-Entwurf mit 195 Milliarden erreichbar

Brüssel In Brüssel wird eine Strategie für die Unabhängigkeit von russischer Energie mit Spannung erwartet. Laut einem Entwurf setzt die EU-Kommission vor allem auf ehrgeizigere Ziele für erneuerbare Energie.

Die Europäische Union muss nach Analysen der EU-Kommission in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 195 Milliarden Euro investieren, um von russischer Energie loszukommen. Danach würden dann jedes Jahr knapp 94 Milliarden Euro Zahlungen an Russland wegfallen.

„Putin lässt uns keine andere Wahl“ : Scholz will russische Energieimporte so schnell wie möglich auf null senken

Insgesamt könnte die EU durch die Strategie pro Jahr etwa 80 Milliarden Euro an russischen Gas-Importen sparen, 12 Milliarden an Öl-Importen und 1,7 Milliarden an Kohle-Importen, so der Entwurf.