Einsatz auf russischer und ukrainischer Seite : Warum Streumunition international geächtet wird - und so gefährlich ist

In vielen Orten in der Ukraine soll die russische Seite Streumunition verwendet haben. Foto: dpa/---

Düsseldorf/Kiew Wiederholt gibt es Berichte, dass sowohl die russische als auch die ukrainische Seite Streumunition in den Gefechten einsetzt. Auch Jahre nach den kriegerischen Handlungen können diese Sprengkörper massive Schäden herbeiführen.

In der Ukraine wird offenbar von beiden Kriegsparteien sogenannte Streumunition eingesetzt. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben nach Erkenntnissen von Menschenrechtsaktivisten wiederholt Streumunition in eingesetzt. Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht von Human Rights Watch spricht von hunderten solcher Angriffe in mehreren Landesteilen. Auch ukrainische Streitkräfte hätten anscheinend mindestens einmal Streumunition abgefeuert. Die Organisation rief beide Staaten auf, mit Blick auf die langfristigen Gefahren für Zivilisten auf diese weithin geächteten Waffen zu verzichten.

Bei Streumunition handelt es sich um Bomben, Granaten und Sprengköpfe, die wiederum aus vielen kleinen Sprengkörpern oder Brandsätzen bestehen. Diese werden als Submunition oder Bomblets bezeichnet. Durch den Abwurf von einem Flugzeug, vor dem Einschlag eines Marschflugkörpers oder nach dem Abschuss aus einer Kanone zerfällt die Trägerwaffe durch einen Verzögerungszünder über dem Ziel. Sie verteilt wahllos einen Regen von meist kugelförmigen Kleingeschossen über eine große Fläche; je nach Typ kann ein einzelner Behälter mehrere hundert Einzelgeschosse enthalten. Eine einzige Salve eines Raketenwerfers, der in den Streitkräften der ehemaligen Sowjetunion eine sehr häufig verwendete Waffe ist, verstreut bis zu 8.000 Bomblets über eine Fläche von umgerechnet 50 Fußballfeldern.

Neben der furchtbaren flächendeckenden Wirkung gibt es das Problem, dass viele der kleinen Sprengkörper nicht explodieren. Nach Angaben von Kampfmittelräumern betrifft das bis zu einem Drittel der Bomblets. Die in der Regel tarnfarbigen Kleinbomben, die etwa den Umfang einer Getränkedose haben, sind dadurch – den Landminen ähnlich – eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung, selbst wenn die Kampfhandlungen bereits seit Jahren beendet sind. Kinder halten sie häufig für ein niedliches Spielzeug und greifen danach. Die durch Berührung explodierenden Blindgänger töten oder verstümmeln ihre arglosen Opfer, deren Zahl allein in den letzten zehn Jahren weltweit auf bis zu 60.000 Menschen geschätzt wird.

Streumunition ist deshalb international geächtet. Seit 2010 verbietet das Oslo-Übereinkommen völkerrechtlich verbindlich die Entwicklung, die Produktion, den Kauf, die Lagerung und die Weitergabe von Streumunition. Das Abkommen ist seit August 2010 in Kraft. Zu den 110 Vertragsparteien, die unterzeichnet haben, darunter Deutschland, gehören aber nicht Russland und die Ukraine. Diese beiden Staaten fühlen sich also an das Verbot nicht gebunden.

Das Abkommen von Oslo enthält darüber hinaus Vorgaben zur Zerstörung von vorhandenen Beständen und zur Räumung belasteter Flächen. In Deutschland betrifft das den ehemaligen sowjetischen Truppenübungsplatz nahe dem brandenburgischen Wittstock. Er ist so stark durch Bomblets belastet, dass eine Räumung noch Jahre dauern wird. Die Bundeswehr hatte bereits 2001, noch vor dem Beitritt zum Oslo-Übereinkommen, damit begonnen, ihre großen Vorräte an Streumunition zu vernichten.

Deutschland beteiligt sich auch international an der Räumung von Streumunition, der Opferfürsorge und der Gefahrenaufklärung. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hat die Bundesregierung allein im Jahr 2020 entsprechende Projekte in 13 Ländern mit rund 48,8 Millionen Euro unterstützt, darunter in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, dem Irak und in Afrika.