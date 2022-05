Krieg in der Ukraine : Russland blockiert alle Evakuierungsrouten aus Mariupol

Krieg in der Ukraine

In Mariupol sind nur noch wenige Häuser bewohnbar. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Kiew Aus Mariupol können derzeit keine Menschen evakuiert werden. Russische Soldaten blockieren alle Fluchtwege aus der Stadt heraus. Ukrainische Kämpfer fürchten indes, gefoltert oder getötet zu werden, sollten sie sich ergeben.

Evakuierungen aus dem von russischen Truppen belagerten Mariupol sind nach Angaben eines Beraters von Bürgermeister Wadym Bojtschenko aktuell nicht möglich. Denn russische Kräfte blockierten alle Fluchtrouten, sagte Petro Andriuschtschenko am Mittwoch. Einige in der Stadt verbliebene Stadtbewohner kooperierten im Gegenzug für Nahrungsmittel mit den russischen Besatzungstruppen. Nach den wochenlangen Bombardements gebe es zudem nur wenige Wohngebäude, in denen man leben könne, ergänzte der Berater.