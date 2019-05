Ibiza-Skandal in Österreich : Die zwei Gesichter der FPÖ

Der designierte FPÖ-Parteichef Norbert Hofer (l.) und Innenminister Herbert Kickl am Montag in Wien. Foto: REUTERS/LISI NIESNER

Wien Österreich muss sich wohl auf einen aggressiven Wahlkampf einstellen. Denn bei den Rechten wächst der Einfluss des bisherigen Innenministers Herbert Kickl, eines Scharfmachers.

Die Europawahl ist noch nicht gelaufen, da beginnt in Österreich schon der nächste Wahlkampf: Die bisherigen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ sind wieder erbitterte Gegner, die Opposition rüstet sich für die Neuwahl im September. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war zurückgetreten, nachdem ein auf Ibiza geheim gedrehtes Video aufgetaucht war. Es zeigte, wie eine angebliche russische Oligarchennichte dem betrunkenen Strache politisch den Kopf verdrehte.

Nach Straches Rücktritt präsentierte sich am Montag das neue FPÖ-Führungsduo. Norbert Hofer, bisher Verkehrsminister und 2016 Präsidentschaftskandidat, sagte wenig zur Regierungskrise, dafür mehr über sein Privatleben und seine Rolle als designierter Parteichef. Hofer sprach von einer „neuen FPÖ“, die einen „guten und fairen Wahlkampf“ führen werde, präsentierte sich staatsmännisch nüchtern und geradezu mild. In den Ohren so manchen Zuhörers klang die Rede wie eine Bewerbung für die nächste Präsidentschaftswahl 2022.

Info Erst unter Haider wurde die FPÖ groß Kleinpartei Vom Kriegsende bis zum Ende der 80er Jahre erreichte die FPÖ bei Parlamentswahlen nur fünf bis zehn Prozent; nur 1983 bis 1986 regierte sie mit. Aufstieg und Krise In der Ära von Parteichef Jörg Haider (1986–2000) kletterte die FPÖ bis auf knapp 27 Prozent und bildete 1999 mit der konservativen ÖVP die Regierung. Es folgten Spaltungen und Querelen; bis zur Ibiza-Affäre stand die FPÖ wieder zwischen 20 und 25 Prozent.

Neben Hofer saß Innenminister Herbert Kickl, umstrittenster Minister der Regierung und Schlüsselfigur in der Frage, wie es bis Herbst weitergeht. Kickl trat gewohnt polemisch und aggressiv auf – den Kanzler Sebastian Kurz, der Kickls Ablöse gefordert hat, bezichtigte er „kalter und nüchterner Machtbesoffenheit“. Am frühen Abend teilte Kurz mit, er habe Bundespräsident Alexander Van der Bellen Kickls Entlassung vorgeschlagen. Weil das wiederum zur Rückzugsankündigung aller FPÖ-Minister führte, will Kurz die freien Posten bis zur Wahl mit Experten oder Ministerialbeamten besetzen.

In der FPÖ wächst nach Straches Abgang Kickls Macht. Hofer sieht sich selbst als Übergangsparteichef, weil er ja Präsident werden will. Kickl indes ist die Symbolfigur der „authentischen“ FPÖ; für deren Anhänger ist er der einzige Garant, dass sich die Partei nicht ändert. Entsprechend aggressiv dürfte die FPÖ ihren Wahlkampf führen, trotz Hofers Beteuerungen.

Der Keim der heutigen Regierungskrise wurde bereits in den Koalitionsverhandlungen gesät, als Kurz der FPÖ vier Schlüsselministerien überließ, darunter das Innenministerium. Kurz hat zu allen Skandalen und Hetzparolen der FPÖ gegen Migranten entweder geschwiegen oder dem Koalitionspartner nur milde Ermahnungen erteilt. Erst jetzt, da die Koalition geplatzt ist, war Kickl für Kurz nicht mehr tragbar.

Gründe für seine Entlassung hätte es indes auch zuvor gegeben. So konnte Kickl in der Migrationspolitik seine „völkischen Fantasien“ ungehindert austoben, wie die Wiener Zeitung „Der Standard“ anmerkte. Aufnahmelager benannte er zynisch in „Ausreisezentren“ um, strich Aufenthaltsrechte von Flüchtlingen und Migranten zusammen (Stichwort: Lehrlingsabschiebungen während der Ausbildung). Vor wenigen Tagen wurde die Rechtsberatung für Flüchtlinge den unabhängigen Hilfsorganisationen aus der Hand genommen und dem Innenministerium eingegliedert, also verstaatlicht. Vorbild ist der Nachbar Ungarn, wo Migranten juristischer Willkür ausgesetzt sind. Kurz schwieg zu alldem. Nur wegen der aktuellen Regierungskrise konnte Kickl seinen Plan, den Stundenlohn für Asylwerber von durchschnittlich fünf auf 1,50 Euro zu kürzen, nicht mehr umsetzen.