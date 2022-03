Bewerbungen online möglich : Stadt sucht Helfer für die NRW-Wahl am 15. Mai

Am 15. Mai wird in NRW gewählt. Die Stadt hat längst mit dem Vorbereitungen zum Wahltag begonnen. Foto: dpa/Uli Deck

Leverkusen In sechs Wochen ist Landtagswahl in NRW, der Wahlkampf der Kandidaten nimmt langsam Fahrt auf. Die Stadt sucht für den Wahltag, Sonntag, 15. Mai, Wahlhelfer.

Wer den wichtigen Job ausüben möchte, muss wahlberechtigt sein (deutsche Staatsangehörigkeit, mindestens 18 Jahre alt). Einsatzort ist entweder in einem der Wahllokale in der Stadt oder in den Briefwahllokalen in der Käthe-Kollwitz-Schule in Rheindorf. Außerdem sucht die Stadt Leverkusener, die „am Morgen beziehungsweise am Mittag des Wahltages auf Abruf bereitstehen“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon.