Fußball-Länderspiele : Kuntz' Türkei verliert auch gegen Italien – Remis für Foda

Im Duell der WM-Playoff-Verlierer setzte sich Italien gegen die Türkei von Coach Stefan Kuntz mit 3:2 (2:1) durch. Trainer Franco Foda hat sich mit einem Remis von der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft verabschiedet.

Nach dem WM-Aus in den Playoffs gegen Wales erkämpfte Österreich am Dienstag im Freundschaftsspiel in Wien im letzten Spiel Fodas als Nationalcoach gegen Schottland noch ein spätes 2:2 (0:1). In guter WM-Form präsentierte sich rund acht Monate vor dem Start des Turniers in Katar bereits EM-Finalist England, das im Wembley-Stadion 3:0 (2:0) gegen die Elfenbeinküste gewann. Spanien setzte sich mit 5:0 (2:0) gegen Island durch, Belgien gewann 3:0 (2:0) gegen Burkina Faso.