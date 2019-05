Krieg in Syrien : US-Außenministerium prüft Hinweise auf Chemiewaffeneinsatz

Krieg in Syrien

Syrische Rebellen nach Angriffen in der Hama-Provinz. Die USA prüfen, ob im Nordwesten Syriens Giftgas eingesetzt wurde. Foto: AFP/OMAR HAJ KADOUR

Washington Der USA liegen offenbar Hinweise zu einem weiteren Giftgaseinsatz in Syrien vor. Das Außenministerium hat Präsident Al-Assad vor Konsequenzen gewarnt. Die UN wiesen bereits Dutzende Chemiewaffen-Angriffe in dem Land nach.

Das US-Außenministerium prüft Hinweise auf einen möglichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Führung vor wenigen Tagen. Das Ministerium teilte am Abend mit, es gebe Anzeichen, dass die Kräfte des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad bei einer Attacke am vergangenen Sonntag Chemiewaffen eingesetzt hätten.

In der Erklärung des Ministeriums ist die Rede von einer "mutmaßlichen Chlorgas-Attacke im Nordwesten Syriens am Morgen des 19. Mai." Demnach könnten die Chemiekampfstoffe während der Offensive in der von Dschihadisten kontrollierten Region Idlib zum Einsatz gekommen sein.