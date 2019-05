Videoaffäre erschüttert Österreich : Kanzler Kurz lässt FPÖ-Innenminister Kickl doch im Amt

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz bei seinem Statement in Wien. Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Wien Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache musste in der Affäre um ein Skandal-Video bereits gehen. Erwartet wurde nun, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz auch Innenminister Herbert Kickl entlassen würde. Doch es kommt anders.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat nach dem Bruch der rechtskonservativen Regierung Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorerst im Amt belassen. Bei einem Statement am Montag ging Kurz nicht weiter auf diesen Punkt ein. Stattdessen kritisierte er die FPÖ und sprach von großer Unterstützung seines Kurses in der eigenen Partei. „Es gibt die 100-prozentige Unterstützung aller Mitglieder des Parteivorstandes für diesen inhaltlichen Kurs“, sagte Kurz am Montag. Die FPÖ habe dagegen „einen falschen Zugang zur Politik“.