Bürgerkrieg in Afghanistan : Taliban fordern bedingungslose Machtübergabe

Ein Hubschrauber der USA von Typ Chinook über der US-Botschaft in Kabul. Die Vereinigten Staaten bringen ihr Botschaftspersonal bereits in Sicherheit. Foto: dpa/Rahmat Gul

Kabul Die Aufständischen sind in einer Position der Stärke: Der größte Teil des Landes ist unter ihrer Kontrolle, ihre Kämpfer haben Kabul erreicht. Sie erwarteten einen friedlichen Machttransfer, sagen sie - und geben sich in Verhandlungen offenbar unnachgiebig.

Taliban-Kämpfer haben am Sonntag die afghanische Hauptstadt Kabul betreten, nachdem sie in nur einer Woche den größten Teil des Landes unter ihre Kontrolle gebracht haben. Ihr Sprecher Suhail Schahin sagte dem katarischen Nachrichtensender Al Dschasira, die Aufständischen erwarteten von der Regierung „eine friedliche Übergabe von Kabul City“. Details nannte er nicht. Auf Nachfragen fügte er hinzu, es gehe um eine bedingungslose Kapitulation.

Drei afghanische Beamte sagten der Nachrichtenagentur AP unter der Bedingung der Anonymität, Taliban-Kämpfer hätten drei Randbezirke Kabuls betreten: Kalakan, Karabagh und Paghman. Es habe zunächst keine Kämpfe gegeben. Ein weiterer Beamter sagte der AP, Taliban-Unterhändler seien auf dem Weg zum Präsidentenpalast, um eine Machtübergabe vorzubereiten.

Auf Regierungsseite nahmen der frühere Präsident Hamid Karsai und der Vorsitzende des Versöhnungsrats, Abdullah Abdullah, an den Gesprächen mit den Taliban teil, sagte der Gewährsmann, der die Atmosphäre dabei als „gespannt“ beschrieb. Die Regierung strebte die Bildung einer Übergangsregierung an, hieß es, war aber nach dem Verlust der wichtigsten Provinzhauptstädte und Gebiete in einer Position der Schwäche.

In der Hauptstadt machten sich Auflösungserscheinungen breit. Behörden und Regierungsgebäude wurden von Beschäftigten fluchtartig verlassen. Der Flughafen von Kabul war für viele die Letzte Chance, das Land zu verlassen, da die Taliban bis Sonntag alle Übergänge an den Landgrenzen unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Kabul war voller vor den Taliban geflüchteter Menschen, die in Parks und auf öffentlichen Plätzen kampierten und eine Rückkehr der harschen Auslegung des islamischen Rechts mit der fast vollständigen Eliminierung von Frauenrechten befürchteten.

Die USA waren angesichts der Taliban-Offensive nicht von ihrem Vorhaben abgegangen, bis Ende August den Abzug ihrer Truppen nach 20 Jahren Krieg abzuschließen. Am Sonntag evakuierten sie offensichtlich ihre Botschaft, Militärhubschrauber landeten und starteten. Offiziell bestätigt wurde das zunächst aber nicht. Auch andere Regierungen, die sich an der Nato-Truppe beteiligt hatten, kündigten Evakuierungen an, so auch Deutschland, Großbritannien, Italien und Tschechien.

Erstaunen herrschte auch am Wochenende noch darüber, dass die Taliban in gerade mal einer Woche gegen afghanische Sicherheitskräfte triumphierten, die über 20 Jahre mit Milliardenbeträgen von den USA und der Nato mit Waffen und militärischer Ausrüstung ausgestattet und ausgebildet wurden. Noch vor wenigen Tagen lautete die Einschätzung des US-Militärs, dass es einen Monat dauern werde, bis Kabul unter den Druck der Taliban kommt.

Die Taliban nahmen etliche Provinzhauptstädte kampflos ein, darunter Masar-i-Scharif im Norden am Samstag und Dschalalabad im Osten, wie örtliche Abgeordnete berichteten. In umkämpften Gebieten besiegten sie die Regierungstruppen oder diese ergriffen vor ihnen die Flucht.

In einer offiziellen Erklärung bekundeten die Taliban die Absicht, Kabul nicht „mit Gewalt“ erobern zu wollen. „Niemandes Leben, Eigentum und Würde wird verletzt und das Leben der Bürger Kabuls wird nicht in Gefahr sein“, erklärten sie. Sie verkündeten eine Amnestie für diejenigen, die für die Regierung oder ausländische Kräfte gearbeitet haben.

Die Einnahme der Provinz Logar direkt südlich von Kabul am Samstag und im Westen der Provinzhauptstadt Maidan Schahr am Sonntag brachte Taliban-Kämpfer bis auf wenige Kilometer an Kabul heran - die letzte afghanische Großstadt unter Regierungskontrolle. Am Sonntag waren nur noch eine Handvoll der 34 Provinzhauptstädte noch nicht in der Hand der Taliban.

Ghani wandte sich am Samstag mit einer Fernsehrede an die Nation, sprach von Konsultationen auf mehreren Ebenen und wirkte dennoch zunehmend isoliert und ohne militärische Option.

Die Taliban sagten in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung: „Das Islamische Emirat versichert allen seinen Bürgern erneut, dass es, wie immer, ihr Leben schützen, Eigentum respektieren und eine friedvolle und sichere Umgebung für unsere geliebte Nation schaffen wird. In dieser Hinsicht sollte sich niemand um sein Leben fürchten.“

(th/dpa/AFP/Reuters)