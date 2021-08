Zweitgrößte Stadt Afghanistans gefallen : Die Taliban erobern Kandahar

Kabul Die Taliban schaffen ihre bislang größte Eroberung: die zweitgrößte Stadt des Landes, Kandahar. Nach dem Fall von Herat und Gasni am Donnerstag bleibt der Regierung nicht mehr viel.

Die militant-islamistischen Taliban setzen ihre dramatischen Gebietsgewinne weiter fort. In der Nacht zum Freitag eroberten sie mit Kandahar im Süden des Landes die zweitgrößte Stadt Afghanistans. Das bestätigten zwei Parlamentarier und ein Provinrat der Deutschen Presse-Agentur. Damit fällt die 13. Stadt binnen einer Woche an die Islamisten. Von den wichtigen Städten hält die Regierung nur noch die Hauptstadt Kabul , Masar-i-Scharif im Norden und Dschalalabad im Osten - auch Laschkargah, die Hauptstadt von Helmand, steht an der Kippe einer Übernahme.

Angesichts des Vormarsches werden die US-Streitkräfte sofort rund 3000 zusätzliche Soldaten an den Flughafen in Kabul verlegen. Damit soll eine geordnete Reduzierung des US-Botschaftspersonals unterstützt werden, hieß es von einem Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Zudem verlegen die USA demnach bis zu 4000 weitere Soldatinnen und Soldaten nach Kuwait und 1000 nach Katar - falls Verstärkung gebraucht würde.

Der Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan solle aber bis 31. August abgeschlossen werden, so der Sprecher am Donnerstag (Ortszeit). Auch Großbritannien will rund 600 zusätzliche Soldaten schicken, um bei der Rückführung von Briten aus Afghanistan zu helfen. Zuletzt hatte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen haus erklärt, die Afghanen müssten nun „selbst kämpfen, um ihren Staat kämpfen“.