Kolumne Geld und Leben Deutschlands Hausaufgaben im neuen Jahr

Hinzu kommen sehr hohe Energiekosten. Waren diese in Deutschland auch vor dem Krieg in der Ukraine schon hoch, hat sich die Situation 2022 noch einmal verschärft, von Sorgen über die Verlässlichkeit der Energieversorgung ganz zu schweigen. Die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Unternehmen in Deutschland ist akut gefährdet. Als wäre dies nicht genug, verschärfen der Fachkräftemangel und die diesbezüglich wenig liberale Einwanderungspolitik die angespannte Lage in der Wirtschaft. Stetig zunehmende Regulierungen und Dokumentationspflichten, ein wenig leistungsfähiger Staat, der vor allem im Bereich der Digitalisierung in Europa weit zurückgeblieben ist, sowie eine bestenfalls zweitklassige Infrastruktur kommen noch hinzu.