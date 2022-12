Haushalt 2023 Schwierige Finanzlage beim Kreis Heinsberg

Investieren wird der Kreis trotzdem fleißig – und das vor allem in Bildung. So laufen die Arbeiten an der Kreismusikschule in Erkelenz in großen Schritten weiter. In den Fokus rücken soll 2023 die Jakob-Muth-Schule – eine Förderschule mit den Schwerpunkten emotionale Entwicklung, Lernen und Sprache (ELS). „Aufgrund steigender Schülerzahlen ist nunmehr eine Trennung der Jakob-Muth-Schule mit ihrem Haupt- und Teilstandort in zwei eigenständige Schulen zum nächsten Schuljahreswechsel angestrebt“, erklärte Landrat Pusch. Ins Auge gefasst hat der Kreis dabei eine Fläche in Gerderath. „Mit der Verlagerung des Standortes von Oberbruch nach Gederath und einem dortigen Schulneubau wird dem Motto ,Kurze Beine, kurze Wege‘ in vollem Umfang Rechnung getragen, da die künftige Verteilung der Förderschulen mit dem Schwerpunkt LES das Kreisgebiet insgesamt besser abdeckt“, sagte der Landrat. Für 2023 seien zunächst Planungskosten im Haushalt veranschlagt. Mehr investiert wird auch in den Kitas unter Trägerschaft des Kreises: Mit zusätzlichen 1,83 Millionen Euro werden 20 neue Gruppen geschaffen.