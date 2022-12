Kolumne Berliner Republik Die neuen Space Cowboys

Menschen über 60 lieben sie: die 2014 eingeführte Rente mit 63. Ein Drittel jedes neuen Rentenjahrgangs entscheidet sich inzwischen dafür; im vergangenen Jahr waren es 260.000 Männer und Frauen. Im Regierungsviertel in Berlin wird diese Begeisterung inzwischen nicht mehr geteilt. Zwar war insbesondere die SPD bei der Einführung der Rente mit 63 mächtig stolz auf ihre Erfindung, mit der die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles langjährige Arbeitnehmer entlasten und politisch von der von ihrem Vorgänger Franz Müntefering eingeführten Rente mit 67 ablenken wollte. Nun aber ist Andrea Nahles Chefin der Bundesagentur für Arbeit – und sucht in dieser Funktion händeringend nach gut 400.000 Männern und Frauen, die derzeit jedes Jahr am bundesdeutschen Arbeitsmarkt fehlen.