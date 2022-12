Kroatien tritt im Januar bei Mit 20 in die neue Eurozone

Dann musste Mario Draghi ran: Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) kündigte im Juli 2012 auf einer Investorenkonferenz an, die EZB werde alles tun, um den Euro zu tun - „whatever it takes“ würde zum berühmten Zitat dieser Krise. Der Italiener fügte hinzu: „Und glauben Sie mir, es wird genug sein.“ In der Tat: Die Ankündigung reichte, damit Hedgefonds und Finanzinvestoren die Wetten gegen Griechenland und andere Länder einstellten, die Renditen der südeuropäischen Staatsanleihen beruhigten sich wieder. Um ihren Ernst zu unterstreichen, leitete die EZB ihre ultralockere Geldpolitik ein - aus der sie nun so mühsam wieder herausfindet. Das macht die aktuelle Bekämpfung der Inflation so schwer. Draghi wurde oft kritisiert für sein Durchgreifen. Doch letztlich hat er den Euro gerettet. Die EZB musste mit der Geldpolitik einspringen, weil die Fiskalpolitik versagte: Die Staaten waren zerstritten und zu feige, um harte Sparprogramme zur Senkung der Schulden durchzusetzen. Immerhin gibt es nun viel stärkere Auflagen für Banken und ihr Eigenkapital.