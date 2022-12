Erste Preiserhöhung seit neun Jahren Stadtwerke Voerde erhöhen den Wasserpreis

Als Gründe für die Verteuerung – es ist laut Stadtwerke die erste seit neun Jahren – nennt das Unternehmen die gestiegenen Kosten für Tiefbau-, Material-, Personal- und Energie. „Damit wir weiter nachhaltig in die Wasserinfrastruktur und das Rohrnetz sowie in die Qualitätssicherung investieren können, mussten wir nun nach langer Zeit den Preis erhöhen“, erläutert Bürgermeister Dirk Haarmann, Geschäftsführer der Stadtwerke. In den kommenden Jahren seien jährliche Investitionen von rund 1,5 Millionen Euro in das Versorgungsnetz geplant.