Gedanken zum Jahreswechsel Silvester darf auch still sein

Meinung | Düsseldorf · Wer es zu Silvester krachen lassen will, findet wenig Fürsprecher. Zum Jahreswechsel ist das Böllern zwar wieder erlaubt, aber in weiten Teilen der Bevölkerung verpönt. Durchaus verständlich, denn solange in der Ukraine russische Raketen Tod und Zerstörung bringen, kann hierzulande wohl kaum Feuerwerk ohne Vorbehalt abgebrannt und in den Himmel geschickt werden.

Von Horst Thoren Stellvertretender Chefredakteur

27.12.2022, 16:39 Uhr

Der Jahreswechsel 2022/23 steht an (Symbolbild). Foto: obs/Hagen Lehmann