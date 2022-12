Vorschau auf das neue Jahr Was 2023 politisch und wirtschaftlich besser wird

Es ist ein nationales Ereignis von internationaler Bedeutung. Am 1. Januar übernimmt Luiz Inacio Lula da Silva in Brasilien die Macht vom rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Nach den dunklen Bolsonaro-Jahren richten sich viele Hoffnungen der EU und der US-Regierung auf Lula, nicht nur mit Blick auf die Klimapolitik. Doch der Klimaschutz ist bedeutend, hat doch Brasiliens Vorgehen am Amazonas Auswirkungen auf das globale Klima. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am 1. Januar zu Lulas Amtseinführung nach Brasilia – und unterstreicht damit die Bedeutung des Machtwechsels.