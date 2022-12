Debatte um Ende der Coronamaßnahmen Noch sind die Masken nötig

Christian Drosten war von Anfang an einer der wichtigsten Experten und Berater der Bundesregierung, als die Corona-Infektionswelle über den Globus schwappte und im März 2020 zur Pandemie erklärt wurde. Seitdem gelten nicht nur in Deutschland viele Sonderregeln und Einschränkungen der Bürgerrechte. Es wurden massive Fehler gemacht, etwa beim Schließen von Schulen und Kindertagesstätten. Drosten, der Chefvirologe der Berliner Charité, hat in den vergangenen Jahren viele richtige Prognosen abgegeben, hatte aber auch seinen Anteil an solchen scharfen Regelungen. Und er hat als Mitglied des sogenannten Teams Vorsicht immer wieder davor gewarnt, zu früh zu lockern. Und jetzt? Jetzt lässt Drosten sich mit dem Satz zitieren, dass die Corona-Pandemie aus seiner Sicht vorbei sei. Prompt fühlen sich die Mitglieder vom „Team Lockerung“ berufen, das Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen zu fordern. Und zwar möglichst schnell.