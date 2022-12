Netflix, Prime Video, Disney+, AppleTV+ und Co Das sind die Streaming-Highlights 2023

Außerdem will der neue Streamingdienst Paramount+ im kommenden Jahr das global erfolgreiche Format "RuPaul's Drag Race" in Deutschland adaptieren. Paramount+ und MTV gaben kürzlich bekannt, dass die Dragqueen-Reihe mit drei neuen Versionen in Deutschland, Brasilien und Mexiko expandiere. Obendrein treten Fan-Lieblinge im neuen Wettbewerb "Drag Race Global All Stars" weltweit bei Paramount+ an. Wann genau das alles wie kommt, wurde noch nicht verraten.