Wissensdrang Ein Hoch auf die Ukraine

Die Ukraine gilt als das korrupteste Land Europas. Wie das Datenleck der „Pandora Papers“ aufdeckte, haben nirgendwo so viele Politiker Geld auf Offshore-Konten versteckt – nicht einmal in Russland. 80 bis 90 Prozent der Richter sollen bestechlich sein. Hinzu kommt ein ausgeprägter Nationalismus, vor dem uns in Deutschland gruselt.