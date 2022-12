Digitalisierung im Gesundheitswesen Warum es die E-Akte dringend braucht

Dass die Digitalisierung überfällig ist, ergibt auch eine aktuelle Umfrage in den Gesundheitsämtern. Diese waren zu Beginn der Corona-Pandemie mit ihren alten Faxgeräten zum Sinnbild der Überforderung in dem Bereich der Datenübermittlung geworden. Das Bundesgesundheitsministerium ließ deshalb ein Reifegradmodell entwickeln, mit dem in den nächsten vier Jahren jährlich die digitale Reife der Gesundheitsämter erfasst und bewertet werden soll, von Stufe null bis Stufe vier. Eine Auswertung der ersten deutschlandweiten Reifegradmessung auf Basis von 366 eingereichten Anträgen zeigt, dass die meisten Gesundheitsämter noch auf Stufe Null, also am Anfang der Digitalisierung stehen. Licht am Ende des Tunnels ist einzig die Entwicklung bei der IT-Sicherheit und der Bereitstellung der IT-Infrastruktur. Hier gibt es Fortschritte.