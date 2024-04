Renten steigen 2024 stärker als die Inflation Eine gute Nachricht für Rentner

Millionen Senioren in Deutschland können sich freuen: Zum 1. Juli steigen die Renten um 4,57 Prozent und damit stärker, als noch im Herbst erwartet worden war. So hat es das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Auch legen die Renten damit stärker zu als die Verbraucherpreise. Die Inflation hatte zuletzt nur noch bei gut zwei Prozent gelegen.