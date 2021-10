Aus für Australien : RTL-Dschungelcamp zieht 2022 nach Südafrika

Düsseldorf Das Dschungelcamp ist zurück – aber anders als gewohnt. Nach dem Corona bedingten Ausfall 2021 zieht die RTL-Show im kommenden Jahr aus dem australischen Regenwald nach Südafrika. Wie der Sender die Entscheidung begründet.

Löwe und Leopard statt Koala und Känguru ! Im Januar 2022 schickt RTL seine Stars nach Südafrika . Wie der Sender am Freitag mitteilte, soll die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nach aktueller Planung in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden. Nichts geändert wird am Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich . Auch Dr. Dr. Bob ist natürlich dabei.

2021 war das Dschungelcamp wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, es gab lediglich eine Dschungelshow im deutschen Studio. Traditionell findet die RTL-Show im australischen Dschungel statt. Wieso es 2022 nach Südafrika geht? Seit 2015 findet dort das australische Pendant "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" statt. Doch weil die Australier aufgrund der noch immer anhaltenden Pandemie in Down Under bleiben, ist das südafrikanische Dschungelcamp frei für die deutschen Dschungelstars.