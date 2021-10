„Tatort“-Nachlese : Aller schlechten Dinge sind drei

Unberechenbar: Kai (Lars Eidinger, r) zielt auf Borowski (Axel Milberg, l) in einer Szene aus „Tatort: Borowski und der gute Mensch“. Foto: dpa/Thorsten Jander

Mit „Borowski und der gute Mensch“ endet die Korthals-Borowski-Trilogie im Kieler „Tatort“. Lars Eidinger und Axel Milberg spielen erneut furios den Gejagten und den Jäger.

Worum ging es? Der vielfache Frauenmörder Kai Korthals (Lars Eidinger) entkommt nach einem Aufruhr in der Theater-AG der Forensik, indem er sich als Feuerwehrmann verkleidet, und taucht dann unter. Er sucht Unterschlupf bei einer der Frauen, die ihn in das Krankenhaus geschrieben haben – und das waren einige. Korthals, der kaputte Serienkiller, der für sich immer wieder reklamiert, ein guter Mensch zu sein, triggert offensichtlich etwas in diesen Frauen. Klaus Borowski (Axel Milberg) und Korthals kennen sich gut – schon zwei Mal verfolgte der Kommissar den Kriminellen, Korthals entführte und quälte Borowskis Verlobte Frieda Jung, stieg seiner damaligen Assistentin nach, schrieb dem Ermittler Briefe aus dem Gefängnis, die der jedoch nie las. Jetzt geht die Jagd von vorn los, und Borowski will das Ganze nur noch beenden.

Worum ging es noch? Um die total sonderbare Beziehung der beiden Männer, in die sich Faszination, Abscheu, Obsession und vieles mehr mischt. Wie sonderbar sie ist, zeigt sich unter anderem, als Korthals die Chance hat, Borowski umzubringen, es aber nicht tut. Außerdem geht es um die Frage, ob, so wie er es selbst sieht, etwas Gutes in diesem Sadisten Korthals steckt, ob in einem Menschen, der immer wieder tötet, überhaupt etwas Gutes stecken kann. Die blinde Telefonseelsorge-Mitarbeiterin Teresa (Sabine Timoteo), die ihm Briefe in die Haftanstalt geschickt hat und bei der Korthals Unterschlupf findet, glaubt, was auch der Mörder immer wieder sagt: „Ich bin kein schlechter Mensch.“ Mit ihr empfindet Korthals einen Hauch von Normalität – etwas, das er sich immer zu wünschen scheint.

Was bleibt hängen? Einiges! Die wunderschöne Szene, als Korthals und Teresa sich gegenseitig ganz vorsichtig eincremen. Als er mit Klamotten zu ihr in die Badewanne steigt. Als sie spürt, dass er in der Wohnung ist, auch wenn sie es nicht wissen kann. Und selbst, wer den „Kleinen Prinzen“ für vollständig ausgelutscht hält (inklusive der Autorin) muss an das übertrieben oft bemühte Zitat „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ denken.

Hängen bleibt auch die Eingangsszene, als Kai Korthals in der Theater-AG einen Monolog aus Schillers „Räuber“ probt. Wer Eidinger schon einmal auf der Theaterbühne erlebt hat, hat unweigerlich ein Déja-vu-Moment. Diese Szene war eigentlich aber ganz anders geplant, sagt Sascha Arango, der Drehbuchautor: „Ich hatte für die Szene ursprünglich den großen Monolog aus Richard III. über seine ihn tief kränkende Hässlichkeit ausgewählt. Weil Lars Eidinger das Drama gerade so oft gespielt hatte, schlug er stattdessen den thematisch ähnlichen Monolog aus den ,Räubern’ vor. Darin klagt Franz Moor darüber, dass die Natur ihn zu einem Scheusal gemacht habe, zu einem ,Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde’. Franz Moor spricht aus, was in dem Patienten Kai Korthals vorgeht.“