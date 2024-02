„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Im Sommer gibt es ein zweites Dschungelcamp 2024

Doch Twenty4Tim zeigt sich in der Folge auch von seiner emotionalen Seite. Als er mit Lucy Diakovska den Abwasch macht, nimmt der 23-Jährige seinen Mut zusammen und spricht der No-Angels-Sängerin seine Bewunderung aus: „Weißt du, dass du für mich hier eine ganz, ganz große Inspiration bist? Du bist so caring. So wie du bist, würde ich später gerne mal sein.“ Schon kullern bei Twenty4Tim die Tränen. Das berührt Diakovska, sie nimmt den jungen Influencer in den Arm und spricht ihm Mut zu: „Du lässt so viele Leute, total unbedeutende, zu nah an dich ran, so dass du diese Zweifel an dir hast. (…) Du bist in den letzten Tagen hier schon so gewachsen (…) du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein!“