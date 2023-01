Geburten im Jahr 2022 Ali nicht mehr beliebtester Vorname in Duisburg

Bei den Mädchennamen sind in Duisburg die bundesweiten Trend-Vornamen wie Leni, Ella, Hannah, Clara oder Mia nicht so angesagt. Der hohe Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Duisburg zeigt sich beim Spitzenreiter 2022 Hamza. 2021 waren auch Malik und Amira in Duisburg in den Top Ten, 2020 gehörte auch Elif dazu.