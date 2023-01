Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Arbeitslosigkeit ist im Dezember zurückgegangen

In den Kommunen im Rhein-Kreis Neuss entwickelte sich der Arbeitsmarkt im Dezember 2022 unterschiedlich. Registriert wurden 5850 Arbeitslose in Neuss (118 weniger als im Vormonat), 1816 in Dormagen (+11), 1807 in Grevenbroich (-32), 1367 in Meerbusch (-11), 1027 in Kaarst (-17), 617 in Korschenbroich (+16), 526 in Jüchen (+28) und 280 in Rommerskirchen (-3).