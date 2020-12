Ablauf, Nebenwirkungen und Kosten : 50 Fragen und Antworten zum Thema Corona-Impfung

Probelauf in einem Impfzentrum. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Düsseldorf Anfang Januar stehen wahrscheinlich auch hierzulande die ersten Immunisierungen gegen Sars-CoV-2 an. Viele Menschen sind verunsichert, was Nebenwirkungen, Schutz und Ablauf des Impfens betrifft. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb und Jörg Isringhaus

1. Welche Impfstoffe stehen vor der Zulassung?

Bisher haben die Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna einen Antrag auf Zulassung bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA gestellt. Über den Antrag von Biontech soll am 29. Dezember beraten werden, über den von Moderna rund zwei Wochen später. Auch der Hersteller AstraZeneca hat bereits Gespräche mit der EMA aufgenommen, aber noch keinen Zulassungsantrag gestellt.

2. Ab wann wird voraussichtlich geimpft?

Bei einer Zulassung durch die EMA und die deutschen Behörden könnte in den ersten Januartagen mit den Impfungen begonnen werden, vorausgesetzt, die Firmen können den Impfstoff sofort liefern.

3. Werden direkt ausreichend Impfdosen ausgeliefert?

Nein. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet im Januar mit drei Millionen Impfdosen, das würde bei zwei Impfungen pro Person für 1,5 Millionen Menschen reichen.

4. Wann greift der Impfschutz zeitlich?

Biontech gibt an, dass der Schutz eine Woche nach der zweiten Impfung einsetzt, also insgesamt nach vier bis fünf Wochen. Ob es vorher eine Schutzwirkung gibt, ist nicht bekannt. Für den Geimpften ist daher weiter Vorsicht geboten. Für Moderna gelten ähnliche Werte, auch dieser Impfstoff muss zweimal injiziert werden. Für andere Impfstoffe liegen bislang keine Angaben vor.

5. Was bedeutet es, wenn ein Impfstoff „nur“ eine Erfolgsquote von 70 oder 90 Prozent hat?

Die Erfolgsquote gibt an, wieviele Menschen in einer Gruppe von Testpersonen durch die Impfung geschützt wurden, also nicht erkrankten. Werte ab 70 Prozent gelten generell bei Impfstoffen als sehr gut. Zum Vergleich: Die jährliche Grippe-Impfung hat eine Erfolgsquote von 50 bis 70 Prozent. In der Saison 2018/2019 lag sie sogar bei nur 21 Prozent. Biontech/Pfizer geben eine Erfolgsquote von 95 Prozent an, Moderna meldet 94,5 Prozent. Hersteller Astra Zeneca gibt für seinen Impfstoff eine durchschnittliche Wirksamkeit von etwa 70 Prozent an. Je nach Verabreichung und Dosierung ergab sich hier eine Effektivität von 90 beziehungsweise 62 Prozent. Zusammengenommen ergibt sich daraus eine Wirksamkeit von 70 Prozent. Aufgrund dieser diffusen Wirkungsgrad-Angaben wird AstraZeneca eine neue Wirksamkeitsstudie durchführen.

6. Wie erfährt man, ob die Impfung wirkt oder nicht?

Sicher nachweisen lässt sich dies nur mit einer Bestimmung der Antikörperkonzentration im Blut einige Wochen nach der zweiten Impfung. Das ist aber normalerweise nicht üblich.

7. Müssen die Impfungen künftig regelmäßig wiederholt werden?

Das hängt davon ab, wie lange die Immunität anhält. Dazu gibt es aber bisher noch keine sicheren Erkenntnisse – die Erprobungsphase der Impfstoffe ist bisher zu kurz. Verschiedene Studien mit genesenen Covid-19-Patienten deuten daraufhin, dass die Immunität doch länger anhalten könnte als bislang gedacht, weil Immun-Gedächtniszellen den Angreifer auch nach langer Zeit noch erkennen und die Abwehr des Körpers initiieren. Wenn dieser Vorgang auch durch die Impfung ausgelöst würde, müsste man sie nicht so oft wiederholen. Das wird sich aber erst zeigen. Die Impflinge aus den Studien sollen zwei Jahre lang beobachtet werden.

8. Wann wird eine sogenannte Herdenimmunität erreicht?

Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass dazu 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssten. Wie lange dies dauern wird, hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Verfügbarkeit, der Verteilung und auch der Impfbereitschaft der Bevölkerung. Frank Ulrich Montgomery, Leiter des Weltärztebundes, rechnet mit einer Durchimpfung der Bevölkerung in Deutschland frühestens Ende 2021 beziehungsweise Mitte 2022.

9. Wird es eine Impfpflicht geben? Möglicherweise eine indirekte?

Die Politik hat immer wieder betont, dass es keine Impfpflicht geben wird. Theoretisch kann aber eine Impfpflicht rechtlich angeordnet werden. Denkbar wäre eine soziale Impfpflicht, die etwa Airlines oder Veranstalter einfordern könnten, bevor sie Passagiere beziehungsweise Gäste einlassen.

10. Können Geimpfte andere Menschen anstecken?

Das ist noch nicht geklärt. Bisher geht man davon aus, dass die Impfstoffe sicher vor einer Erkrankung schützen. Dabei ist aber nicht auszuschließen, dass der Geimpfte sich infizieren und Viren weitergeben kann. Bis dazu genaue Daten vorliegen, müssen sich auch geimpfte Personen an die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen halten, um andere nicht anzustecken. Laut Biontech sollen in zwei bis sechs Monaten nähere Erkenntnisse vorliegen.

11. Ab wann kann man mit weitergehenden Lockerungen rechnen, wie viele Menschen müssen dafür geimpft sein?

Das ist schwer abzusehen. Generell ist davon auszugehen, dass sich die Situation mit der Zahl der Geimpften sukzessive entspannt. Je mehr Menschen geimpft sind, desto schwieriger wird es für das Virus, sich zu verbreiten. Ab wann ein spürbarer Effekt eintritt, hängt auch davon ab, wie viele Menschen täglich geimpft werden können.

12. Vor was schützt die erste Generation der Impfstoffe – was bedeutet „schützt vor schweren Verläufen“?

Die Impfung soll verhindern, dass man an einer Infektion mit Sars-CoV-2 erkrankt. Ob der Impfstoff die Infektion verhindert oder nur den Ausbruch der Krankheit, ist bisher noch nicht geklärt. Schützt vor schweren Verläufen heißt also, eine Infektion führt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Erkrankung.

13. Kann man trotz Impfung langfristige Schäden durch das Virus erleiden, wie andere nur leicht Erkrankte?

Solange nicht mehr Studiendaten öffentlich verfügbar sind, lässt sich hierzu keine verlässliche Aussage treffen. Da man aber als Geimpfter in der Regel nicht erkrankt, ist dies wenig wahrscheinlich. Selbst wenn geimpfte Personen erkranken sollten, werden sie wohl nur sehr leichte Verläufe erleben.

14. Wie kann man ausschließen, dass bei einer Impfung eine unerkannte, asymptomatische Coronainfektion vorliegt?

Gar nicht. Das wird nicht vor der Impfung gesondert getestet.

15. Welche Folgen hätte eine Impfung in einem solchen Fall?

„Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Impfung unter solchen Umständen ein Risiko wäre“, sagt Virologe Jörg Timm, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Die Impfung kurbele dann zusätzlich die Antikörper-Antwort an. Dies habe aber nach Erfahrungen von anderen Infektionen keinerlei nennenswerten Einfluss auf den gesundheitlichen Zustand.

16. Müssen sich Covid-19-Genesene auch impfen lassen?

Das macht wenig Sinn. Auch wenn derzeit noch unklar ist, wie lange der Immunschutz nach einer durchgemachten Infektion anhält, ist davon auszugehen, dass sie von einer Impfung nicht profitieren würden. Genesene werden daher zunächst weit unten auf der Prioritätenliste stehen.

17. Welcher Impfstoff ist für welche Gruppe sinnvoll?

Auch dies wird erst die Zeit zeigen. Virologe Jörg Timm meint: „Sobald die Impfungen beginnen, merkt man in der Praxis schnell Stärken und Schwächen einzelner Impfstoffe.“ Vermutlich gehe es dabei aber nur um Nuancen etwa bei der Verträglichkeit. AstraZeneca etwa betone die gute Verträglichkeit seiner Vakzine besonders bei älteren Menschen.

18. Wie viele Impfstoffe sind noch in der Erprobung?

Laut Weltgesundheitsorganisation werden aktuell weltweit 48 mögliche Impfstoffe am Menschen getestet, weitere 164 sind in der vorklinischen Entwicklung.

19. Wann ist mit weiteren Kandidaten zu rechnen?

Laut WHO und dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) befinden sich weltweit zehn Impfstoffe in der Phase III der klinischen Studien an Freiwilligen (Stand 8. Dezember 2020). Wann hierzu mögliche weitere Zulassungen beantragt werden, hängt davon ab, wann die Ergebnisse vorliegen und wie sie ausfallen.

20. Welche unterschiedlichen Verfahren gibt es?

Für Impfstoffe gegen Covid-19 gibt es aktuell zwei Verfahren: Die beiden aktuellen Hoffnungsträger von Biontech/Pfizer und Moderna sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. AstraZeneca hat einen Vektor-Impfstoff entwickelt. Hier dient ein abgeschwächtes, für den Menschen harmloses Virus als Transportmittel (Vektor) für einen ungefährlichen Teil der Erbinformation des Corona-Virus. Vektorimpfstoffe enthalten den Bauplan für ein oder mehrere Antigene, die das Immunsystem aktivieren. Der Impfstoff von AstraZeneca setzt hier an der gleichen Stelle an wie die mRNA-Impfstoffe. Bei diesen Impfstoffen werden laut Bundesforschungsministerium keine Krankheitserreger oder deren Bestandteile (Antigene) für die Immunisierung benötigt. Durch die Impfung wird den Zellen im Muskelgewebe in Form einer mRNA (messenger-RNA bzw. Boten-RNA) nur die Information für die Herstellung einzelner Antigene übertragen. Ähnlich der Infektion mit einem Virus, beginnt die Zelle nach dem Bauplan der mRNA mit der Produktion von Proteinen, die als Antigene dem Immunsystem präsentiert werden und eine Immunantwort auslösen. Da es sich nur um einzelne Proteine handelt, die von den Zellen hergestellt werden, ist mit dieser Methode keinerlei Infektionsrisiko vorhanden.

21. Kann man sich aussuchen, mit welchem Impfstoff man geimpft werden will?

Vorläufig sicher nicht. Dazu müssten zunächst einmal verschiedene Impfstoffe in ausreichender Menge vorrätig sein. Da es aber zumindest in absehbarer Zeit weder Impfstoff im Überfluss noch ausreichende Möglichkeiten für Lagerung und Logistik geben wird, ist dies sehr unwahrscheinlich.

22. Inwieweit gehörten in der Probephase des Impfstoffs ältere Menschen zur Gruppe der Probanden?

In der Regel werden in den frühen klinischen Phasen Menschen zwischen 18 und 55 Jahren getestet. In Phase III aber hat etwa Biontech 43.000 Menschen im Alter von 16 bis 85 Jahren getestet. Dabei hatten Ältere den gleichen hohen Schutz wie jüngere Probanden, allerdings zum Teil deutlich weniger Nebenwirkungen. Die Prüfung von Covid-19-Impfstoffen bei Älteren ist aus zwei Gründen wichtig: Sie sind am stärksten von der Pandemie betroffen, und ihr Immunsystem ist nicht mehr so schlagkräftig wie das von Jüngeren.

23. Die Entwicklung der Corona-Impfstoffe ging im Vergleich zu anderen Impfstoffen rasend schnell. Ist der Corona-Impfstoff ausreichend auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen getestet?

Alle Impfstoffe, für die eine Zulassung bei der EMA beantragt wird, haben sämtliche erforderlichen klinischen Studien erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland überwacht diesen Prozess zur Prüfung und Bewertung von Impfstoffen das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Es wurde keine Studienphase gekürzt oder ausgespart. Das zügige Verfahren liegt vor allem daran, dass sehr viel Geld in die Hand genommen wurde und Behörden und Hersteller besonders schnell und effektiv zusammenarbeiten konnten.

24. Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen?

Bei einem geringen Teil der Biontech Probanden traten vorübergehend Müdigkeit, Erschöpfung und Kopfschmerzen auf. Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden nach Unternehmensangaben nicht festgestellt. Auch das Unternehmen Moderna meldete bisher keine ernsten Nebenwirkungen. Rötungen an der Einstichstelle sowie grippeähnliche Symptome können nach Einschätzung der Stiko (Ständige Impfkommission) ebenfalls vorübergehend auftreten. Sie sind auch bei anderen Impfungen Zeichen der aktivierten Immunantwort. Bei den ersten Impfungen in Großbritannien sind bei zwei Personen allergische Reaktionen aufgetreten. Beide waren aber entsprechend vorbelastet. Der nationale Gesundheitsdienst hat nun eine Impf-Warnung ausgesprochen für Personen, die in der Vergangenheit „signifikante“ allergische Reaktionen – sogenannte anaphylaktische Schocks – auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe gezeigt haben. Dies sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme.

25. Wie werden Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Impfung weiter erforscht – gibt es eine unabhängige Stelle, die das prüft und bewertet?

Bei jedem neu entwickelten Impfstoff sind Langzeitfolgen in der Anfangsphase der Impfungen nicht absehbar. Staatliche und europäische Behörden und auch die Hersteller selbst beobachten und dokumentieren aber die Resultate der Impfungen und mögliche Nebenwirkungen stetig weiter. PEI-Präsident Klaus Cichutek hält Sorgen über mögliche Langzeitschäden aber für unbegründet.

26. Verändert der Impfstoff das Genom des Geimpften?

Nein. RNA-Vakzine sind keine genetischen Impfstoffe. Menschen haben als Erbinformation DNA in ihrem Zellkern. Sie unterscheidet sich stark in Aufbau und Struktur von der viralen mRNA (Messenger RNA). Diese transportiert nur die Bauanleitung für ungefährliche Virusproteine in die Zielzelle, in den Zellkern gelangt sie gar nicht. Der Organismus bildet dann die gewünschte Immunantwort gegen die Viruseiweiße. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

27. Können die Impfstoffe Krankheiten wie Krebs auslösen?

Das Robert Koch-Institut (RKI) als Bundesoberbehörde für Krankheiten und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) für Impfstoffe beziehen zu dieser Frage klar Stellung: Beide Institute sehen keinerlei Krebsgefahr durch Impfstoffe.

28. Enthalten die Impfseren gefährliche Hilfsstoffe?

Nein, sagt die Bundesregierung: „Bereits während der klinischen Erprobung prüft und bewertet das Paul-Ehrlich-Institut Impfstoffkandidaten mit größter Sorgfalt. Anschließend prüfen Zulassungsbehörden weltweit seine Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit auf hohem Niveau. So wird sichergestellt, dass der Nutzen einer Impfung die möglichen Risiken deutlich überwiegt.“

29. Gefährden oder verhindern die Impfstoffe Schwangerschaften?

Es deutet zwar nichts darauf hin, dass es für Schwangere oder deren ungeborenes Kind ein Risiko geben könnte, da mRNA-Impfstoffe nur auf wenige Körper- und Muskelzellen und nicht auf die DNA einwirken. Da aber bisher noch zu wenige Daten vorliegen, hat die britische Arzneimittelbehörde den ersten Impfstoff als reine Vorsichtsmaßnahme nicht für Schwangere und Stillende zugelassen. Für Deutschland ist mangels Datenlage eine ähnliche Entscheidung der EMA zu erwarten.

30. Werden auch Kinder geimpft?

Nein, vorerst nicht. Bisher gibt es nur wenige Studien weltweit, die Minderjährige überhaupt in die klinischen Studien für einen Corona-Impfstoff einbeziehen. Somit kann für sie auch kein Impfstoff zugelassen werden. Der US-Konzern Moderna hat aber angekündigt, seine Vakzine auch für Kinder und Jugendliche entwickeln zu wollen.

31. Wie viele Impfzentren sind in NRW geplant, wie viele bundesweit?

Für NRW sind bisher 53 Impfzentren geplant, bundesweit rund 430.

32. Wo stehen die Impfzentren in NRW?

Alle exakten Standorte sind noch nicht flächendeckend festgelegt. Klar ist, dass in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Kreis mindestens ein Impfzentrum entstehen soll.