Steinmeier mahnt zu Solidarität : „Die kommenden Wochen sind eine Prüfung für uns alle“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich in einer Ansprache im Schloss Bellevue zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich überzeugt gezeigt, dass die Corona-Krise mit gegenseitiger Solidarität und Rücksichtnahme überwunden werden kann. Es hängt an jedem einzelnen - und wir wissen, was zu tun ist“, sagte er bei einer Ansprache.

„Die kommenden Wochen sind eine Prüfung für uns alle“, sagte das Staatsoberhaupt am Montag in einer kurzen Ansprache in Berlin. „Wir sind ein starkes Land, weil in dieser schweren Krise so viele Menschen füreinander da sind und über sich hinauswachsen.