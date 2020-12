Impfstoff von Biontech/Pfizer : Warum mRNA-Impfstoffe nicht das Erbgut verändern

Die Herstellung von mRNA-Impfstoffen geht vergleichsweise schnell und einfach. Foto: dpa/Moderna

Düsseldorf Die Produktion von mRNA-Impfstoffen ist deutlich schneller und einfacher als bei herkömmlichen Vakzinen. Teile der Bevölkerung fürchten, dass diese neuen Gen-Impfstoffe unser Erbgut verändern. Biologisch betrachtet ist das allerdings sehr unwahrscheinlich.

In nur einem Jahr ist es gelungen, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Dass es im Fall von Sars-CoV-2 so schnell gegangen ist, hat vor allem mit der neuen Technik zu tun, die bei der Herstellung zum Einsatz kam. Bei den sogenannten mRNA-Impfstoffen wird nicht wie bisher üblich ein virales Antigen verimpft, sondern nur der genetische Code davon, quasi die Bauanleitung für das jeweilige Antigen. Die Produktion solcher Impfstoffe ist deutlich schneller und einfacher als bei herkömmlichen Vakzinen. In Teilen der Bevölkerung sorgt die neue Technik jedoch für Unsicherheit. Vereinzelt wird die Angst vor Erbschäden durch die mRNA-Impfstoffe geäußert. Derlei Befürchtungen entsprechen jedoch nicht dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand.

Die Information unseres Erbguts liegt in unseren Zellkernen als doppelsträngige DNA vor. Sie enthält alle Baupläne für Proteine, also für jene Eiweißverbindungen, die alle Stoffwechsel- und Entwicklungsvorgänge in unserem Körper steuern. Soll nun ein Protein hergestellt werden, muss die DNA in einzelsträngige RNA umgeschrieben werden (Transkription). Der für die Proteinherstellung maßgebliche Teil der RNA heißt mRNA. Bei den neuen Impfstoffen wird nun eine künstlich hergestellte mRNA verimpft, die einen Bauplan für ein Oberflächenprotein des Coronavirus enthält. Dieses Protein wird nach der Impfung vom Körper selbst produziert. Daraufhin beginnt das Immunsystem damit, Antikörper gegen das fremde Virusprotein herzustellen. Dringt das Coronavirus in unseren Körper, ist dort bereits das Rezept des Gegenmittels abgespeichert.