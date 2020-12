Lokale Corona-Infos : So soll die Warn-App NINA besser werden

Bonn Die Corona-Regeln ändern sich ständig und sind von Ort zu Ort verschieden. Das liegt an den unterschiedlich hohen Infektionszahlen, ist aber für viele Bürger unübersichtlich. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz will Licht ins Dickicht der Verordnungen bringen.

„Der Informationsbedarf der Menschen in Deutschland ist in Corona-Zeiten natürlich enorm“, sagte der Präsident des in Bonn beheimateten Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig herrsche oft eine große Verunsicherung darüber, welche Regeln aktuell an dem Ort gelten, an dem man sich gerade aufhält.