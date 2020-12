Lockdown über Weihnachten : Wann und wie Sie Geschenke umtauschen können

Berlin/Hamburg Wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie müssen die meisten Geschäfte ab Mittwoch wieder schließen. Für Umtausch und Reklamation bedeutet das: Kunden müssen sich ein wenig gedulden.

Der Pulli ist zu groß, das Fahrrad hat die falsche Farbe, das Computerspiel ist „leider lahm“: Was tun, wenn Beschenkte ihre Gaben nicht wollen? Haben Verbraucher in solchen Fällen ein Rückgaberecht? Und wie soll man Geschenke umtauschen, wenn die Läden wegen der Corona-Pandemie nicht offen sind? Wichtige Fragen und Antworten:

Wie ist die Rechtslage?

Sollten Kunden sich vorab im Laden nach Umtauschoptionen erkundigen?

Und was gilt, wenn im Laden gekaufte Ware mangelhaft ist?

Wer muss den Mangel beweisen?

In den ersten sechs Monaten liegt die Beweispflicht beim Händler. Wer später einen Mangel geltend machen will, muss wissen: Der Händler kann vom Kunden nach sechs Monaten einen Nachweis verlangen. In dem Fall muss der Käufer also beweisen, dass die Ware schon beim Kauf einen Mangel hatte - in der Praxis nicht immer einfach.