Ansteckungen vermeiden : Bayern fordert Corona-Testpflicht für Einreisende an Außengrenzen

München Bayern fordert vom Bund die Einführung einer Testpflicht für alle Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, um Corona-Ansteckungen zu vermeiden. Ministerpräsident Söder wies dabei besonders auf Reisen zu Weihnachten und Neujahr hin.

„Wir brauchen am besten eine nationale Regelung, denn ich mache mir große Sorgen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die trotz der Pandemie vielen geplanten Reisen in den kommenden Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Themen Grenze und Urlaubsrückkehrer müssten „sehr ernst“ genommen werden.