Nach Brexit : EU-Wetterzentrum bald in NRW

EU-Wetterzentrum bald in NRW

NRW wird ab 2021 neuer Standort des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage. Die Stadt Bonn setzte sich in der entscheidenden Wahlrunde gegen Barcelona durch.

In Bonn wird eine weitere internationale Organisation angesiedelt. Das Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage hat derzeit seinen Hauptsitz in Großbritannien und benötigt aufgrund des Brexits eine zusätzliche Niederlassung im Gebiet der EU. Von Bonn aus sollen künftig wesentliche Programme zur Beobachtung und Anpassung an den Klimawandel ausgeführt werden. Für den neuen Standort hatte es ursprünglich acht Bewerber gegeben.