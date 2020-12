Nach fast zwei Jahren Flugverbot : Boeing 737 Max fliegt erstmals wieder

Der Flug 4104 der Billigfluggesellschaft Gol aus São Paulo kam etwa 70 Minuten nach dem Start mit dem umgerüsteten Jet sicher in der südlichen Stadt Porto Alegre an. Foto: AFP/SILVIO AVILA

Rio de Janeiro Knapp zwei Jahre nach zwei Abstürzen mit fast 350 Toten ist erstmals wieder ein Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max regulär zum Einsatz gekommen. Die Maschine flog von São Paulo nach Porto Alegre in Brasilien.

Die Fluglinie selbst nannte die Strecke nicht ausdrücklich. Passagiere könnten ihr Flugticket tauschen, wenn sie nicht mit einer 737 Max fliegen wollten, erklärte Gol in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP. In Brasilien hat nur Gol solche Maschinen in der Flotte. Sie ist die größte Fluggesellschaft des Landes mit jährlich 36 Millionen Passagieren.