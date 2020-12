Warnung der UNO : Erderwärmung steuert auf mehr als drei Grad zu

Paris Die UNO warnt: Aktuell steuert die Erderwärmung auf mehr als drei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Wenn es nicht bald eine Abkehr von fossilen Brennstoffen gebe, dann seien die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht mehr zu erreichen.

Kurz vor dem UN-Klimagipfel in New York hat das UN-Umweltprogramm (Unep) deutlich mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert. Trotz des Rückgangs der Treibhausgas-Emissionen durch die Corona-Pandemie und die internationalen Klima-Zusagen steuere die globale Erwärmung auf mehr als drei Grad zum Ende des Jahrhunderts zu, erklärte die Unep am Mittwoch. Ohne eine rasche Abkehr von fossilen Brennstoffen seien die Ziele des bald fünf Jahre alten Pariser Klimaabkommens nicht mehr zu erreichen.