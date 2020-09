Kommunalwahl 2020 : SKU schlägt Kino für Xanten vor

Xanten Bei der Kommunalwahl in Xanten tritt eine neue Partei an: die sozial-konservative Umweltpartei (SKU). Auch sie hat ein Wahlprogramm veröffentlicht. Unter anderem schlägt sie mehr Freizeitangebote für junge Menschen vor.

Die sozial-konservative Umweltpartei (SKU) spricht sich dafür aus, dass die Stadt Xanten ihr Freizeit-Angebot für junge Menschen ausbaut. Dafür macht sie mehrere Vorschläge, unter anderem könnte für Mountainbike-Fahrer eine Anlage errichtet, das Hallenbad für alle geöffnet und ein Indoor-Freizeitzentrum mit einem Kino errichtet werden. Außerdem könne die Stadt ihre Lage am Rhein nutzen und einen Liegeplatz für Flusskreuzfahrtschiffe einrichten, um neue Touristengruppen zu erschließen, regt die SKU an. „Hierfür wäre nur ein Umbau des bestehenden Anlegers nötig.“ Die SKU ist eine neue Partei, die von jungen Menschen aus Xanten gegründet wurde. Sie tritt bei der Kommunalwahl in acht der 16 Wahlbezirke an. Auf ihrer Homepage hat sie ein mehrseitiges Wahlprogramm veröffentlicht. Darin macht sie zahlreiche Vorschläge für die Entwicklung der Stadt, unter anderem zu Klimaschutz, Verkehr, Energie und Straßenausbaubeiträgen.