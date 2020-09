U16-Wahl für Bürgermeister und Stadtrat : So würden Xantener Jugendliche wählen

Georg van Schyndel und sein Team hatten die JuKuWe zum Wahllokal gemacht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten In Xanten haben mehr als 600 Schüler an einer U16-Wahl teilgenommen, also einer Simulation der Kommunalwahl. Das Ergebnis: Bei der Bürgermeister-Wahl wäre eine Stichwahl notwendig. Im Stadtrat würde sich die Sitzverteilung verändern.

Mit seinen zehn Jahren hat Karol gerade zum ersten Mal gewählt: Ein Kreuz hat er bei der Person gemacht, die er gern als Bürgermeister hätte, und ein Kreuz bei der Partei oder Wählergemeinschaft, die er im Stadtrat sehen möchte. Es sei wichtig zu wählen, sagt der Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten. Denn Bürgermeister und Stadtrat entschieden darüber, wo etwas gebaut und was gegen Vandalismus getan werde.

Der Zehnjährige war einer von mehr als 600 Schülern in der vergangenen Woche, die an der U16-Wahl in Xanten teilgenommen haben. Die Abstimmung wurde von der Jugendkulturwerkstatt JuKuWe Exit angeboten, in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen: dem Gymnasium, der Marienschule und der Gesamtschule. Teilnehmen konnten Kinder und Jugendliche, die noch keine 16 Jahre alt sind und deshalb bei der Kommunalwahl nicht wählen dürfen. Mit der U16-Wahl, einer Simulation der Kommunalwahl, sollen sie dazu motiviert werden, sich trotzdem schon mit Politik auseinanderzusetzen. Das hat offensichtlich geklappt.

Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi) 7 Bilder Das sind die Bürgermeisterkandidaten in Xanten

Als Karol und seine Mitschüler an diesem Freitagmorgen am Niederbruch eintreffen, werden sei von JuKuWe-Leiter Georg van Schyndel gefragt, was sie jetzt wählen dürfen – Bürgermeister und Stadtrat, antworten die Jungen und Mädchen. Die Kommunalwahl hätten sie vorher im Unterricht besprochen, erklärt Sarah Kurzay, Lehrerin für Gesellschaftslehre an der Gesamtschule. Nacheinander gehen die Schüler in das Wahllokal, die JuKuWe, machen in einer der beiden Wahlkabinen ihre beiden Kreuze auf den Stimmzetteln und werfen die Zettel in die Wahlurne. Anders ist es am 13. September auch nicht, wenn diejenigen wählen dürfen, die 16 oder älter sind.

Am Morgen waren Marienschülerinnen in der JuKuWe gewesen. Eine Wahl sei aufregend, sagt Franzi (13). Schließlich werde mit der eigenen Stimme das Ergebnis beeinflusst. Deshalb sei es wichtig zu wählen, sagt Birte (14). Nur dann könne Einfluss genommen werden. Auch sie haben die Kommunalwahl im Unterricht besprochen. Sie habe die Schülerinnen ermutigt, sich eine eigene Meinung zu bilden und zu diskutieren, erklärt Ute Heinrich, stellvertretende Leiterin der Marienschule. Sie selbst halte ihre persönliche Meinung aber heraus, sie sei stattdessen Erklärerin und Moderatorin. „Das ist ganz wichtig.“

So stimmten die Schüler ab: Am Freitagnachmittag veröffentlichte die JuKuWe das Ergebnis der U16-Wahl in Xanten. Demnach haben 626 Schüler unter 16 Jahren ihre Stimme abgegeben. Die Wahl zum Stadtrat endete wie folgt: CDU 32,11 Prozent; SPD 11,82 Prozent; FBI 12,3 Prozent; Grüne 18,69 Prozent; BBX 2,88 Prozent; Linke 3,19 Prozent; FDP 2,72 Prozent; FOX 9,27 Prozent; SKU 5,75 Prozent; ungültig 1,28 Prozent.

Zum Vergleich – die Kommunalwahl 2014 war wie folgt ausgegangen: CDU 43,12 Prozent; SPD 22,95 Prozent; FBI 14,45 Prozent; Grüne 7,92 Prozent; BBX 4,97 Prozent; Linke 3,51 Prozent; FDP 3,09 Prozent.